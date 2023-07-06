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عضو مجلس الشورى سابقا: وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها وهي تحاول ممارسة الضغوط على أوبك ولا يهمها أمن الطاقة واستدامتها

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 6 يوليو 2023 - 2:09 مساءً

قال الدكتور “فهد بن جمعة” عضو مجلس الشورى سابقا، إن وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها وهي تحاول ممارسة وفرض ضغوط على منظمة أوبك، ولا يهمها أمن الطاقة واستدامتها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى دائما من خلال منظمة أوبك وأوبك + لاستقرار أسواق النفط، وخدمة المنتجين والمستهلكين.

وأوضح أن المملكة تسعى لخفض الإنتاج للحفاظ على مقدرات وثروات الشعب السعودي من النفط، وسعيا منها للاعتماد على تطوير مصادر تمويل غير نفطية، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 6 يوليو 2023 - 2:09 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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