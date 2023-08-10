عضو هيئة كبار العلماء: لا يحق لأحد بأن يتبرع بمال كبير السن غائب العقل.. ومن فعلها فيجب عليه إعادة ما تصدّق به

أوضح الدكتور “سعد الشثري” حكم التبرع من مال من فقد عقله، أو أصابه شيء في عقله.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن الشخص الذي فقد عقله، لا يحق لورثته أن يتبرعوا من ماله، ولا أن يتصرفوا فيه بأي طريقة كانت، بل يوكل إلى أحدهم هذا المال، ليقوم باستثماره بالطريقة الشرعية، ويؤدي ما عليه من نفقات واجبة.

وأضاف أنه إذا تبرع الورثة من مال من فقد عقله، لزمهم إعادة ما تبرعوا به مرة أخرى، حتى وإن كان ذلك المريض يتصدق قبل إصابته.