عضو هيئة كبار العلماء: يجب على المسلم ألا يلتفت إلى الوسوسة في الوضوء.. فاليقين دائمًا يغلب الشك

أكد الشيخ “عبد السلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجب على المسلم ألا يلتفت إلى الوسوسة في الوضوء، لأن اليقين دائما يغلب الشك.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أن من كان يعاني من الوسوسة، فإنه في هذه الحالة يضع شيئا من الماء على فرجه أو ذكره، حتى يستذكر أنه على وضوء.

وبين أن الإسلام يسر على المريض بسلس البول، في أنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وإذا خرج منه شيء في الصلاة فلا حرج عليه وصلاته صحيحية.