عطل فني يضرب تطبيق تويتر في عدة دول

المناطق_متابعات

أبلغ الآلاف من مستخدمي الإنترنت في عدد من دول العالم عن أعطال فنية في عمل منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مما تسبب في عملية نشر التغريدات.

وأوضح المستخدمون الذين أبلغوا عن العطل الفني عن مشاكل في الموقع والتطبيق، وكذلك عند الاتصال بالخادم، وفقا لموقع Downdetector .

ووفقا للموقع، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من تقارير الأعطال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، فيما تشهد العديد من البلدان زيادة في عدد الشكاوى.

تغيير في سياسة تويتر

وفي وقت سابق، فاجأت شركة “تويتر” مجددا مستخدميها بالإعلان عن تغيير جديد في سياسة اعتمدتها الشركة طوال سنوات عديدة، ألا وهي “التغريدات القصيرة”.

وعرف “تويتر”، بأنه موقع للتدوين المصغر، ولعل هذه الميزة هي ما جعلته مختلفا قليلا عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك”.

ميزة جديدة في تويتر

كان مستخدمو “تويتر”، يحبون تلك الميزة، خاصة وأنها تجعلهم يتابعون ما يحدث حولهم وما يدونهم أصدقائهم دون ملل، فالتدوينات كانت قصيرة جدا ولا تتجاوز 280 حرفا.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على الشركة بصفقة قدرت بنحو 44 مليار دولار، كان قد أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أنه سيزود عدد الأحرف إلى 4 آلاف.