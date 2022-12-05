عطل فني يضرب فيسبوك لدى بعض المستخدمين

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ضرب عطل فني، منذ قليل، منصة شركة ميتا، فيسبوك، حيث يواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا صعوبة في استخدام منصة فيسبوك ومراجعة المنشورات.

وواجه بعض مستخدمي منصات شركة ميتا مشكلات في المراسلة، وكذلك في نشر المنشورات عبر فيس بوك.

وفي وقت سابق، تراجعت ثروة مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المعروفة باسم فيسبوك سابقًا، بـ 11 مليار دولار في يوم واحد، بعدما أعلنت شركته ميتا بلاتفورمز، أرباح مخيبة للآمال للربع الثاني على التوالي، مما رفع إجمالي ما فقدته ثروته إلى أكثر من 100 مليار دولار في 13 شهرًا فقط.

38.1 مليار دولار ثروة زوكربيرج

وبلغ صافي ثروة زوكربيرج، البالغ من العمر 38 عاما، نحو 38.1 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، منخفضة بقوة من ذروتها البالغة 142 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي.