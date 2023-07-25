عطل فني يضرب فيس بوك وواتس آب

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اشتكى عدد من المستخدمين لتطبقي الفيس بوك، وواتس آب، من مشكلات تمنعهم من الوصول إلى حساباتهم.

وقبل أقل من شهر اشتكي العديد من مستخدمي منصة “ميتا” حول العالم بما في ذلك مستخدمي تطبيقات فيس بوك وماسنجر وإنستجرام وواتس آب من وجود مشاكل مختلفة في كل تطبيق من التطبيقات، حيث تواجه المنصة بعض المشكلات الخطيرة مع المستخدمين غير القادرين على الوصول إلى أي من الأنظمة الأساسية أو إرسال الرسائل.

وقد سجل موقع Down Detector العديد من شكوي المستخدمين حول تعطل الخدمات في العديد من دول العالم، فعلي سبيل المثال أبلغ أكثر من 12000 مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى فيس بوك، بينما واجه أكثر من 6600 مستخدم مشكلة مع Instagram.

كذلك فإن خدمة المراسلة في Meta ، WhatsApp ، لديها أيضًا أكثر من 1300 تقرير انقطاع على Downdetector ، الذي يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامها الأساسي.