عقبة هدا الطائف نجوم تتلألأ على قمة جبل غزوان

المناطق_واس

تتخذ عقبة الكر في هدا الطائف موقعًا متميزًا على قمة جبل غزوان بمناظرها الجميلة والبديعة، التي تلتقي بها أودية الطائف الغناء، في شطرها التهامي والسراة للمحافظة، إذ تشتهر بشلالاتها الرائعة، التي تنحدر منها المياه من أعالي القمم ويستمر جريانها طيلة أيام السنة، وتتكون على أثرها العديد من البرك المائية التي تحول مراعي المحافظة إلى مسطحات خضراء، تزدهر بالنباتات البرية الطبيعية التي تفوح بروائح عطرية، لتتجلى روعة وجمال الأودية والشعاب بتكتل السحب والضباب، مشكلة عنصراً سياحياً بارزاً لمحبي الطبيعة وخباياها من زوايا مختلفة.

ويعد طريق عقبة الكر الذي وثقته وكالة الأنباء السعودية، أول عقبة شقت طريقها المزدوج بين الجبال الشاهقة في المملكة، إذ تختصر الوصول إلى الحرم المكي الشريف قرابة 50 كيلًا، وبها درب الجمالة الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام، وتلفريك الهدا الذي يمكّن السائح والزائر إلى التحليق بين الغيوم مع أطول تلفريك في المملكة يصل طوله إلى 6 كم، ويتصل بها قرية الألعاب المائية المثيرة.