عقب النجاح الواسع.. هيئة فنون الطهي تمدد مهرجان “الوليمة” لمدة أسبوع

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قررت هيئة فنون الطهي تمديد فترة مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي لمدة أسبوع، حيث يستقبل زواره حتى يوم السبت 9 ديسمبر، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

ويأتي قرار التمديد عقب النجاح الذي حققه المهرجان وتنامي أعداد الزوار، ولإتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم مواهبهم والاستفادة من تواجد مشاريعهم في المهرجان كرافد اقتصادي لهم، حيث يواصل مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي استقبال زواره، ليعيشوا تجارب ثريّة وفريدة عبر تذوّق الأطعمة التقليدية بمكانٍ خاص، حيث يشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية مُسلّية، يبرُز من خلالها تراثُ المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.

ويتضمّن المهرجان، الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، 13 منطقةً تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافةً إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية، وجلسات حوارية مع خبراء الطهي.

كما يتضمن منطقة واسعة للطفل، ومسابقات، وعروضًا أدائية، وحفلات غنائية، إلى جانب معرض الزيتون، ومنطقة لورش العمل يُقام فيها ما يصل إلى 30 ورشة طهي.

https://drive.google.com/file/d/1weOxClV5qxpLaXtiMxwE5GGYfj7tk3wF/view?usp=sharing