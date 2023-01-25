عقوبات أمريكية تطال 3 أشخاص تابعين لحزب الله الإرهابي

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فرضت واشنطن، عبر وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 3 أشخاص تابعين لميليشيا حزب الله اللبناني، بتهم تسهيل تحول الأموال، من خلال عدد من مراكز الصرافة.

وشملت العقوبات في ذات الوقت إحدى شركات الخدمات المالية، المملوكة للصراف اللبناني حسن مقلد، الذي وصفه بيان الخزانة الخارجية الأمريكية بـ”الانتهازي”، الذي يستغل معاناة اللبنانيين لدعم ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وصدرت العقوبات الأمريكية تلك، بعد عمليات مراقبة أجراها مكتب “مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وحدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الشهر المنصرم، عقوبات على أفراد وشركات، بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية، قالت إنها تعمل في “تهريب النفط”، وتعمل في الخفاء على دعم حزب الله اللبناني، وفيلق القدس الإيراني.