عقوبات نشر تسجيلات الكاميرات الأمنية لزيادة المتابعين عبر مواقع التواصل.. محامِ يوضح (فيديو)

كشف نايف المرشدي، المحامي، أن من ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنـــية، وهدفه زيادة المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي مخالف وتنطبق عليه الغرامة، موضحًا تفاصيل العقوبة الموقعة عليه.

وقال نايف المرشدي، المحامي خلال ظهوره على شاشة قناة ” الإخبارية، أن الوزارة المعنية بتطبيق هذا النظام هي وزارة الداخلية، وعليها أن تعد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما، من نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف، أن الغرامة تكون حوالي 20 ألف ريال، وتطبق بحق من ثبت قيامه بنشر مقطع مسجل، جاءت به الكاميرات وألزم به الناس، مُشيرًا أنه إذا تقبلنا أن نسير في مكان مصور لحفظ حقوقنا، وأن اعتدى علينا شخص يتم ضبطه من خلال هذه الكاميرات.

وأكمل، أنه إذا جاء شخص وقام بنشرها وتسريبها يكون مخالف للنظام لأنه تعدى على الخصوصية، وتعدى على هدف حفظ الأمن والضبط وتجاوز ذلك، ومؤكدًا أن الهدف من التسجيلات تزويد الجهات الأمنية بها عند طلبها.