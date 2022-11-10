علاج العطس المتكرر بالأعشاب

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العطس هو ردة فعل طبيعية للجسم للتخلص من المهيجات الأنفية، وتنظيف الأنف من الأوساخ والأدخنة والغبار، ولا يمكن السيطرة عليه نتيجة التهيج الموجود بالأنف. ولكن إذا كنت تعانين من عطس متكرر لا يمكن السيطرة عليه نتيجة وجود مسببات لديها القدرة على تهيج أنفك، سوف يسمح لك تحديد العامل المسبب للعطس بتجنّب المحفز، وبالتالي تقليل فرص العطس. وهناك العديد من الأسباب التي تساهم في نوبة العطس؛ من البرد إلى رد الفعل التحسسي للغبار، يمكن أن تؤدي حبوب اللقاح أو بعض المواد الغذائية مثل الفلفل أو التوابل إلى العطس، وقد يكون أنفك شديد الحساسية لهذه الحساسية أو للبرد إذا كنت تعانين من حالات مثل انحراف الحاجز الأنفي.

العطس المتكرر وأبرز العلاجات بالأعشاب

هناك العديد من الطرق والعلاجات المنزلية للعطس المتكرر ومنها الأعشاب. فيما يلي نستعرض أهم الأعشاب التي يتم استخدامها لعلاجات العطس:

– الزنجبيل والتولسي

يساعد الزنجبيل والتولسي على محاربة نزلات البرد والحساسية، ونبتة التولسي يُطلق عليها لقب “ملكة الأعشاب”. وكل من التولسي والزنجبيل غنيان بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الالتهابات والحساسية. وأفضل طريقة للحصول على فوائده في مجال العطس، هي إضافته إلى الشاي.

– زيت الأوكالبتوس

إذا كانت لديك حساسية من الغبار، فإن استنشاق زيت الأوكالبتوس سيساعدك. حيث يحتوي هذا الزيت العطري على مركّب يسمى السترونيلا، والذي يعمل كطارد للبلغم. علاوة على ذلك، فإنه يحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات ومسكِّنة. ستحتاجين إلى إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري إلى منديلك وشمّه طوال اليوم. سيؤدي ذلك إلى مسح ممر الأنف وإزالة جزيئيات الغبار غير المرغوب فيها.

– فاكهة الأملا الهندية

تحتوي هذه الفاكهة على خصائص مضادّة للأكسدة ومضادّة للجراثيم تساعد في بناء المناعة. لذلك يمكنك شرب كوب من عصير الأملا يومياً، فهو سيساعدك على التوقف عن العطس المتواصل.

– الهيل الأسود

يساعد الهيل الأسود على منع العطس بسبب رائحته القوية والزيوت الأساسية الموجودة فيه والتي تعمل على إصلاح تدفق المخاط وطرد المهيجات من أنفك. يمكنك مضغ الهيل الأسود عدة مرات في اليوم.

– الكركم

الكركم هو علاج يساعد في علاج العديد من المشاكل مثل آلام الجسم والبرد والسعال والعطس. يحتوي الكركم على خصائص مضادّة للأكسدة تمكِّنه من توفير الراحة لك من نوبات العطس. إلى جانب الحليب الدافئ، فإنه ينشر الدفء في الجسم، مما يساعد في حال الإصابة بنزلة برد تسبب العطس. تابعي المزيد: عدم انتظام ضربات القلب: بعض الأعراض تستدعي الاستشارة الفورية

طرق منزلية أخرى لعلاج العطس

– البخار

يعتبر العلاج الشائع للعطس هو استنشاق البخار، حيث يعمل هذا الأخير على تنظيف مجرى الأنف وعلاج سيلان الأنف. ويشيع استخدامه لنزلات البرد وحالات الإنفلونزا.

– نفخ الأنف

أسهل شيء يمكنك القيام به هو تنظيف أنفك حتى يخرج المهيج منه. يجب أن يكون نفخ أنفك مفيداً خصوصاً إذا شعرت بالجزيئيات.