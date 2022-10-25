علاج تورم العين.. السر في كمادات الشاي

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يعاني كثيرون من تورم أو انتفاخ العين الناتج عن تورم الأكياس الدمعية، وهو ما تتعدد أسبابه، وبعضها قد يكون خطيرا ويتطلب استشارة الطبيب.

وتورم الأكياس الدمعية له أسباب عدة تتمثل في قلة النوم والتوتر النفسي واحتباس السوائل وارتخاء العضلات والنسيج الضام في منطقة العين.

ولفتت مؤسسة “عين” الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة التورم بواسطة وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأسود والأخضر على العين؛ حيث يمتاز الشاي بنوعيه بتأثير مضاد للبكتيريا ومهدئ ومزيل للتورم.

وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي نقع أكياس الشاي قليلا في ماء بارد، ثم تجفيف الأكياس ووضعها على جفون العيون المغلقة لمدة 10 دقائق تقريبا.

كذلك يمكن أيضا التخلص من التورم بوضع ملعقتي شاي مبردتين في الثلاجة على الجفون لبضع دقائق؛ حيث تعمل البرودة على تحفيز سريان الدم، ومن ثم يزول التورم.

وإذا لم تفلح هذه الوسائل في مواجهة تورم العيون، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد يشير ذلك إلى مرض بكتيري أو فيروسي مثل التهاب الملتحمة أو الدمل أو الحساسية مثل حمى القش أو قصور الغدة الدرقية.

وإلى جانب علاج المرض المسبب لتورم الأكياس الدمعية المزمن، فإنه يمكن التخلص من التورم المزمن من خلال الجراحة على سبيل المثال بواسطة الليزر أو عملية شد الجفون. كما يمكن استخدام كريمات العيون المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الكولاجين أو اليوريا.

تورم جفن العين

وهناك نوع آخر من التورم يصيب العين، وهو تورم الجفن المعروف أيضا باسم “وذمة الجفن” له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

والأسباب البسيطة لتورم الجفن تتمثل في قلة النوم والإكثار من الملح والكافيين والتهاب ملتحمة العين والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث الغبار المنزلي) أو دخول جسم غريب في العين أو جفاف العين بسبب الجلوس طويلا أمام شاشة الحاسوب.

كما قد يشير تورم الجفن إلى الإصابة بمرض خطير كارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب ومشاكل الكلى ومشاكل الغدة الدرقية. وغالبا ما يكون تورم الجفن مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحكة والألم والحرقان وزيادة إفراز الدموع والاحمرار.

ويتم علاج الحالات البسيطة لتورم الجفن باستخدام القطرات والمراهم، التي تعمل على تثبيط الالتهابات وإزالة التورم، مع إمكانية استعمال الكمادات الباردة. وبالنسبة للأسباب المرضية الأخرى، فإن الأمر يتطلب علاج المرض الأساسي.