علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار كوني في تاريخ البشرية.. أكبر من النظام الشمسي 100 مرة

اكتشف علماء الفلك، اليوم الجمعة، أكبر انفجار كوني سُجل على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة نارية ‏يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون البعيد منذ أكثر من 3 ‏سنوات.‏

ويشير العلماء من جامعة “ساوثاهامبتون” البريطانية في دراستهم، إلى أن الانفجار المسمى “AT2021lwx”، عمره 8 مليارات سنة ضوئية، وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار تريليوني مرة، وفقا لموقع “سبيس”.

ولفتوا إلى أن الانفجار ليس ألمع وميض لوحظ في الكون على الإطلاق، موضحين أن هذا الرقم القياسي ما زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة غاما، الذي وقع في أكتوبر الأول 2022، والذي أطلق عليه اسم “BOAT”، والذي حاز على لقب “الألمع في كل العصور”.

Astronomers just watched the largest explosion in space rage for 3 years!

The largest cosmic explosion ever seen by astronomers has been raging for three years and is ten times more powerful than a supernova. It may be driven by a black hole ripping apart a gas cloud. pic.twitter.com/7z5cxDLr15

— Subhadeep Sen (@Blasterofspace) May 12, 2023