علماء روس يبتكرون مجمع ليزر لخياطة الجروح دون دم

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ابتكر علماء كلية “هندسة النظم الذكية” بجامعة سيتشينوف الطبية جهاز ليزر يمكنه من دون نزف دم وباقل صدمة إجراء عمليات جراحية. كما يمكنه تقليص فترة التعافي بعد العمليات الجراحية.

وتقول البروفيسورة يلينا موروزوفا من قسم طب وجراحة الأسنان في الجامعة: “تجرى حاليا باستخدام هذا الجهاز عمليات جراحية على الحيوانات المخبرية: يستخدم في لأم الجروح على الجلد وتختبر طريقة اللحام بالليزر على الأغشية المخاطية لتجويف الفم. بالإضافة إلى ذلك يبدو العلماء على استعداد لاختباره في لحام الجروح على الأعضاء الداخلية باستخدام الليزر”.