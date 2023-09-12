علماء في ناسا يكتشفون كوكبا خارج المجموعة الشمسية

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اكتشف علماء في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كوكبا خارج المجموعة الشمسية مع إمكانية وجود غلاف جوي غني بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيطات.

وتم فحص “كيه2-18ب” وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية تبلغ كتلته 6ر8 ضعف كتلة الأرض، بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وأوضحت ناسا أن وجود جزيئات حاملة للكربون بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون كان مثيرا للاهتمام ، حيث اعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم بيئات واعدة للبحث عن أدلة على الحياة.

وقال “نيكو مادهوسودهان” عالم الفلك في جامعة كامبريدج والمعد الرئيس للورقة التي أعلنت عن النتائج :”تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أهمية النظر في البيئات المتنوعة الصالحة للسكن في البحث عن الحياة في مكان آخر”.

ودعمت وفرة الميثان وثاني أكسيد الكربون ونقص الأمونيا، الفرضية القائلة إنه قد يكون هناك محيط مائي تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين في كوكب “كيه 2-18 بي “.