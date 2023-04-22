علماء يقتربون من لقاح شامل لمجابهة الإنفلونزا

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اقترب باحثون من الوصول إلى لقاح شامل للإنفلونزا يمكن أن يكافح جميع سلالات الفيروس ويمنح العالم سلاحاً ضد أوبئة الإنفلونزا.

ووجد علماء أمريكيون أن لقاح الإنفلونزا التجريبي الخاص بهم أصبح قادرا على إقناع أجهزة المناعة لدى المتلقين لإنتاج أجسام مضادة تفاعلية، من خلال صناعة أجسام مضادة للعديد من سلالات الإنفلونزا من النوع A، وهي إحدى المجموعتين الرئيسيتين للفيروس.

وأكدت الباحثة سارة أندروز من مركز أبحاث اللقاحات التابع للمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن الأمر قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات أخرى من التطوير قبل أن يصبح اللقاح جاهزا للعالم الحقيقي إذا سارت الأمور على ما يرام.

فيما أوضحت المتحدثة باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية الدكتورة ميريلا سالفاتور ، أن لقاح الإنفلونزا الشامل لا يمكنه فقط التخلص من لعبة التخمين السنوية، بل يساعد أيضا في تسليح الناس لمواجهة جائحة الإنفلونزا القادمة.

أما أخصائي الأمراض المعدية الدكتور آرون غلات، الذي لم يشارك في التجربة، أكد أيضاً أن الاستجابات المناعية الأولية تبدو واعدة.