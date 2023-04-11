علماء يكتشفون طريقة لمراقبة حالة الرياضيين عن طريق اللعاب

وأَضافت غوكوفا: لتشخيص حالة جسم الرياضي أثناء عملية التدريب، يمكن استخدام اللعاب، وقد تبين سابقا أن محتوى اللاكتات في الدم واللعاب له علاقة جيدة، لذلك، حددنا مهمة تطوير أنظمة تحليلية يمكنها بسهولة وبسرعة تحديد محتوى اللاكتات في اللعاب”.

وفقًا لغوكوفا، يمكن تطوير أحد هذه الأنظمة التحليلية عن طريق قياس التلألؤ البيلوجي ومستوى توهج الإنزيمات البكتيرية في وجود عينات من اللعاب قبل وأثناء النشاط البدني.