علماء ينجحون في إعادة إحياء ديدان من العصر الجليدي بعد أكثر من 46 ألف عام

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول تمكن العلماء من إعادة إحياء ديدان من العصر الجليدي.

وذكرت أنه بعد 46 ألف عام نجح علماء ألمان في إعادة إحياء أنثى دودة للحياة من جديد، حيث كانت متجمدة في التربة الصقيعية في جبال سيبيريا.

وبينت أن تم اكتشاف سنجاب متحجر في عام 2018، في عمق وصل إلى 40 مترا تحت سطح الأرض، حيث تعايشت هذه الدودة في عصر الماموث.

وأفادت بأن عملية إحياء الدودة تمت من خلال إذابتها في طبق بتري، ملىء بمحلول غني بالمغذيات، حيث استمرت العملية عدة أسابيع حتى تظهر عليها علامات الإحياء والحركة والنشاط.