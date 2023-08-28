علمياً.. حركة بسيطة بوجهك أفضل دواء لصحة القلب

أظهرت دراسة برازيلية حديثة أن الضحكة الخافتة تؤدي إلى تمدد الأنسجة داخل القلب، وزيادة تدفق الأكسجين حول الجسم، حيث وجدت أن المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي والذين شاركوا في دورة العلاج بالضحك انخفض لديهم الالتهاب وتحسنت صحتهم.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة البروفيسور ماركو سافي من مستشفى كلينيكاس دي بورتو أليغري في البرازيل: “وجدت دراستنا أن العلاج بالضحك يزيد من القدرة الوظيفية لنظام القلب والأوعية الدموية”، وفقا للعربية.

وفي هذه التجربة، أجرى العلماء دراسة هي الأولى من نوعها لفحص ما إذا كان العلاج بالضحك يمكن أن يحسن أعراض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.