علم المملكة يرفرف بعلو 65 مترًا بمدينة سكاكا

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تعد سارية راية التوحيد بمدينة سكاكا التي تقع مقابل مركز الجوف الحضاري من أبرز الرايات التي تطرز عقود الجمال بمنطقة الجوف.

وترتفع السارية على عمود من الفولاذ بارتفاع 65 متراً يحمل علم المملكة بعرض 25 متراً وطول 18 متراً، وروعي فيها تطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية التي طُبقت في التصميم والتنفيذ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان الممكنة للحفاظ على متانة التنفيذ والإنشاء وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن “العلم السعودي” الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه بحيث يكون مقاوماً لعوامل الطقس المختلفة من حيث المتانة والقوة والنوعية والجودة مما يجعله الأكبر في المنطقة، واتخذت قاعدة السارية لتعلو راية التوحيد على ارتفاع أكثر من 65 متراً خفاقة بمدينة سكاكا ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة ومن عدة أطراف ومداخل من المدينة نظراً لموقع السارية الإستراتيجي الذي يقع غرب مدينة سكاكا .