أمانة منطقة القصيم تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. رابط التقديم

المناطق-القصيم

أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة (السابعة) وعلى الراغبين التقدم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

مهندس كهربائي.

مهندس حاسب آلي.

رسام معماري.

موعد التقديم:

أوضحت البلدية أن سيبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).