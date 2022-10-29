على حساب الزمالك.. الأهلي يُتوَّج بلقب كأس السوبر المصري

تُوِّج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه؛ وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفَيْن دون رد أمس الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.