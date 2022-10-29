على حساب الزمالك.. الأهلي يُتوَّج بلقب كأس السوبر المصري

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تُوِّج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه؛ وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفَيْن دون رد أمس الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
سجَّل هدفَيْ الأهلي البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة الـ38، وكريم فؤاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.
ولعب الزمالك السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-2022، أما الأهلي فقد شارك في البطولة بصفته وصيف آخر نسخة من بطولة الدوري وكأس مصر.
وحصد الأهلي لقب كأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ثم طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب بواقع لقب لكل منها.