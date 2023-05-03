على خلفية وفاة معتقل فلسطيني.. قصف إسرائيلي يستهدف غزة رداً على إطلاق 5 صواريخ

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أعلن الجيش الإسرائيلي بدء توجيه ضربة جوية نحو قطاع غزة، وذلك رداً على رصد 5 صواريخ أطلقت من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية، على خلفية وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية ليلة الأربعاء غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، فيما لم تسفر الغارات عن وقوع أي إصابات بين الفلسطينيين حسب ما أفادت مصادر فلسطينية، في الوقت الذي لحقت فيه أضرار بعدة منازل.

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الدفاعات الجوية تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة، مؤكدة أن العدوان الصهيوني سيفشل في تحقيق أهدافه وأنهم مستمرون في مقاومتهم.

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية قد أعلنت وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً، مبينة أنه رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج مصراً على الاستمرار في إضرابه اعتراضاً على اعتقاله، ووجد في زنزانته صباح أمس (الثلاثاء) قبل نقله المستشفى حيث تم إعلان وفاته.