على ماذا يحصل بطل كأس الملك؟

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تبلغ قيمة جوائز مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 15 مليون ريال، كأكبر جائزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث سيتحصل صاحب المركز الأول على 10 ملايين ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 5 ملايين ريال، وسيتم تسليم 80 ميدالية “55 ذهبية للمركز الأول و55 فضية للمركز الثاني” وسيشارك بطل البطولة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وفقا لـ “الرياضية”.

ويلتقي فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع نظيره الوحدة، الجمعة، في نهائي أغلى الكؤوس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في لقاء يجري برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.