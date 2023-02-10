على هامش مؤتمر “ليب23”: اندماج شركة “المكان” و “فايبز” لتعزيز منظومة ريادة الأعمال

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شهد المؤتمر التقني الدولي “ليب23” الذي اختتمت أعماله مساء اليوم في العاصمة الرياض، إعلان اندماج كل من شركة “المكان” و “فايبز”، بحضور رئيس مجلس إدارة المكان رياض حمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة فايبز سلطان حسن غزنوي، والمدير التنفيذي لشركة المكان عمر أحمد الشبعان، والمدير التنفيذي لشركة فايبز عبدالرحمن زياد السديري، لتصبح أكبر شبكة مساحات عمل مشتركة في المنطقة.

ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في الاكتفاء الذاتي لدى المجتمع، عبر منشأة تقوم بتشغيل أكثر من 20 مساحة عمل مشتركة في 8 مدن حول المملكة، وشبكة ريادية تضم أكثر من 2.000 شريك وعميل من رواد الأعمال والجهات الحكومية والخاصة.

وتعتزم الشركة المدمجة التوسع في أعمالها من خلال افتتاح مساحات عمل مشتركة محليًا وإقليميًا، إضافة إلى تطوير منظومة خدمات دعم ريادة الأعمال.

وتُعد شركتي المكان وفايبز من ركائز منظومة ريادة الأعمال في السعودية، وباندماجهما سيصبح لهما دور أكثر فاعلية في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.