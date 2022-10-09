على هيئة كرة لامعة.. راوتر جوجل الجديد يغطي 300 جهاز

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كشفت شركة جوجل عن الراوتر Nest WiFi Pro الجديد، الذي يمكن الاعتماد عليه كمحور لتجهيزات المنزل الذكي.

وقالت جوجل إن الراوتر الجديد يجمع بين راوتر فائق الأداء للشبكات المتداخلة Wi-Fi 6E Mesh مع راوتر Thread Border.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الراوتر يمتاز بتصميم أنيق؛ ويأتي في جسم على هيئة كرة لامعة تشبه المزهرية الزخرفية أكثر من كونه جهاز راوتر، مشيرة إلى أنه يوفر أداءً أكبر من الموديل السابق بفضل الاعتماد على تقنية Wi-Fi 6E بدلا من تقنية Wi-Fi 5.

ويعمل الراوتر الجديد في نطاق التردد 2.4 و5 و6 جيجاهرتز بسرعة تصل إلى 4.2 جيجابت/الثانية.

يكفي جهاز الراوتر الواحد لتغطية مساحة تصل إلى 120 متر مربع بالشبكة اللاسلكية WLAN، بالإضافة إلى إمكانية جمع ثلاثة أجهزة راوتر Nest WiFi Pro في شبكة متداخلة واحدة، وبالتالي يمكن زيادة العدد الأقصى للأجهزة المتصلة من 100 إلى 300 جهاز.

ويتيح جهاز الراوتر الجديد إمكانية تحديد أولوية حركة الإنترنت تلقائيا، وذلك من خلال التعرف على مكالمات الفيديو مثلا وتخصيص نطاق ترددي أعلى لها.

ويدعم جهاز الراوتر الجديد Nest WiFi Pro من جوجل معيار المنزل الذكي Matter والبروتوكول اللاسلكي Thread، وبه إثنين من منافذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت/الثانية.

في الوقت نفسه، أطلقت شركة “تي بي لينك” النظام Deco XE75 Pro الجديد فائق السرعة لشبكات الواي فاي المتداخلة WiFi Mesh.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظام الجديد يوفر سرعات عالية لنقل البيانات وجودة إشارة لاسلكية لتغطية المساحات الكبيرة.

ويتكون النظام Deco XE75 Pro الجديد من قاعدتين أساسيتين على الأقل لتغطية مساحة تصل إلى 500 متر مربع، وعند استعمال ثلاث قواعد أساسية فإنه يمكن زيادة مساحة التغطية إلى 670 متر مربع، مع دعم الاتصال المتزامن لما يصل إلى 200 جهاز طرفي.