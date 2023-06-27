“علي الغفيلي” أصغر متطوع في برنامج ضيوف الملك سلمان..تعرف على قصة تطوعه

استعرضت قناة “العربية”، قصة أصغر متطوع في برنامج ضيوف الملك سلمان “علي الغفيلي”.

وقال الغفيلي إن التطوع هو مهمة عظيمة وجليلة يقدمها الإنسان لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أنه كان يشاهد والده وهو يقوم على رعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الشعائر المقدسة، طوال فترة حياته.

وأكد أن خدمة ضيوف الرحمن لها من الأجر العظيم الذي لا يناله إلا كل مخلص متجرد عن الرياء.

وأشار إلى أن تطوعه في برنامج الملك سلمان يعكس رغبته منذ صغره في العمل من أجل راحة زوار البيت العتيق.