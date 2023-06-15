عمدة اسطنبول يواجه اتهامات بالفساد.. ومحاميه: المسار طويل

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تبدأ محكمة تركيّة اليوم الخميس، بمقاضاة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول الكبرى الذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على خلفية اتهامه بالفساد بموجب تقريرٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية، فهل هذا يعني أن إمام أوغلو سيكون خلف القضبان قريباً؟ لاسيما وأنه يواجه اتهاماتٍ وشكاوى قضائية أخرى.

“دعوى بلا سند قانوني”

في هذا السياق، كشف محامّ تركيّ يتولى الدفاع عن عمدّة بلدية اسطنبول أن “جلسة المحاكمة اليوم هي الأولى بشأن مزاعم الفساد المتعلّقة بمناقصةٍ تعود لسنوات، ولذلك استبعد أن تبت المحكمة أو تتخذ قراراً بشأن الاتهامات الموجهة لموكلي والتي تعود لحقبة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو الواقعة في ضواحي مدينة اسطنبول”.

وأوضح سيرجان بولات محامي إمام أوغلو لـ”العربية.نت” أن “هذه الدعوى بحق موكلي رُفِعت دون أي سندٍ قانوني”، مضيفاً أن “الدعوى كانت معلّقة وأُغلِق التحقيق بشأنها في السابق، استناداً على تبرير مفاده أن إمام أوغلو لم يكن مسؤولاً عن المناقصات التي لا تحمل الوثائق الخاصة بها توقيعه على الإطلاق، فهو لم يتدخّل بشأنها ولم يصدر أي تعليماتٍ بهذا الخصوص”.

تحقيقات جديدة

كما أضاف أن “النيابة العامة حصلت على موافقة من وزارة الداخلية للبدء بتحقيقاتٍ جديدة بحق موكلي بشأن مناقصاتٍ خلال فترةٍ سابقة من عمله، وعلى إثرها ألغّت قرار مجلس الدولة الذي يبرّئه ورفضتْ الاعتراضات التي تقدّمنا بها، ولهذا ستستمر محاكمة إمام أوغلو التي قد تنتهي بعزله من منصبه كرئيسٍ لبلدية اسطنبول حال الانتهاء من كل الاجراءات القانونية بما في ذلك مرحلة استئناف الحكم الصادر بحقه”.

وشدد على أن “المسار الزمني لهذه المحاكمة سيكون طويلاً، وباعتقادي أن محاكمة إمام أوغلو ستستمر على أقل تقدّير لما يتراوح بين عامٍ ونصف إلى عامين”.

6 متهمين آخرين

إلى جانب إمام أوغلو، يمثّل 6 متّهمين آخرين في القضية نفسها حيال مزاعم فسادٍ تتعلق بمناقصاتٍ يُتهم عمدة اسطنبول الحالي على إثرها بهدر المال العام قبل سنوات.

ومن المرجّح أن يواجه المتّهمون السبعة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات في حال تمّت إدانتهم.

وينفي محامي إمام أوغلو كل التهمّ الموجهة إلى موكله والتي قد تعني حرمانه من ممارسة أي نشاطٍ سياسي في حال رفضت محاكم الاستئناف الطعون التي تقدّم بها في السابق والتي تحتاج نحو أكثر من عام للبتّ بشأنها