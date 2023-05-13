عمران خان يغادر المحكمة العليا في إسلام أباد

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غادر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المحكمة العليا في إسلام أباد، اليوم، بعد أن مُنح حماية من الاعتقال في عدة قضايا قانونية ضده.

وبعد جلسة مطولة وموافقة المحكمة على خروجه بكفالة، قضى خان عدة ساعات أخرى في مبنى المحكمة، بينما حاول هو وفريقه القانوني الدخول في مفاوضات حول خروجه من المكان.

وكان من المفترض أن يتوجه إلى منزله في لاهور شرقي باكستان، وفقاً لمحاميه.

وجرى تشديد التدابير الأمنية بشكل كبير حول المحكمة قبيل مغادرة خان، فيما عبَّرت السلطات عن مخاوف على سلامة رئيس الوزراء السابق.

واندلعت اشتباكات متفرقة في السابق بين أنصار خان والشرطة أمام المكان.