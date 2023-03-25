عمره 80 عامًا.. قصة أقدم مطاعم “الفول” في منطقة سوق البلد التاريخية بمحافظة الطائف (فيديو)

مطعم “الشاولي” عمره 80 سنة ويجتمع عنده الأهالي قبل الإفطار.. قصة أقدم مطاعم “الفول” في منطقة سوق البلد التاريخية بمحافظة الطائف تعرف عليها.

ورصدت قناة العربية تقريرًا عن المطعم، وكان على النحو التالي: “من أقدم أسواق الطائف، سوق البلد به محل معروف، لأهالي الطائف أصبح زياراتهم له في رمضان عادة من العادات الرمضانية”.

وأضاف: “المحل بدأ نشاطه من 80 سنة تقريبًا يقال أن البداية كانت في مكة المكرمة، ولكن انتقل بعدها مالك المكان سراج مالك الشاولي، إلى الطائف بجوار مسجد عبد الله بن العباس بعام 1369 هجريًا، وتمت تسميته مطعم أهل الصنعة”.

وأشار: “لازال إلى اليوم يقدم الفول والدميس وبعض الوجبات الشعبية التي أصبحت أطباق تزين الموائد في رمضان”، كما أشاد الأهالي بالوجبات التي يقدمها المطعم.

عمره 80 سنة ويجتمع عنده الأهالي قبل الإفطار..

شاهد قصة أقدم مطاعم "الفول" في منطقة سوق #البلد التاريخية بمحافظة #الطائف #العربية_في_رمضان

عبر:@RAED_ABDULAZIZ pic.twitter.com/g1PhXiEGOp — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 24, 2023

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