عملة كوريا الجنوبية تسجل انخفاضا بأكثر من 7 % منذ بداية 2024

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سجل الوون عملة كوريا الجنوبية، أكبر انخفاض مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام بأكثر من 7 %، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وانتعاش الدولار، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن الوون الكوري الجنوبي سجل 1382.2 مقابل الدولار الأمريكي عند الإغلاق يوم الجمعة، بانخفاض 7.3 % من 1288 وون في نهاية العام الماضي، ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ مارس 1990، عندما اعتمدت البلاد نظام متوسط سعر الصرف في السوق وفقا لـ “الاقتصادية”.

وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت خلال نفس الفترة من 2008 انخفاض عملتها بـ 6.9 % مقابل الدولار، وبلغ الرقم في 2009 إلى 5.8 %، وفي الأسبوع الماضي، انخفض الوون إلى المستوى الذي تجري مراقبته عن كثب وهو 1400 وون خلال التعاملات اللحظية، على الرغم من أن التدخلات الشفهية من جانب السلطات المالية حدت من حدوث مزيد من الانخفاضات.