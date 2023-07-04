عملية الاستحواذ بدأت.. عين “بوتين” على 100 شركة لفاغنر

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، تكشف عن استيلاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على 100 شركة تابعة لـ “فاغنر”.

وذكرت أنه بعد أسبوع على التمرد العسكري لفاغنر الذي شغل موسكو والعالم، جاء رد القيصر الروسي الصارم كما وعد.

وبينت أنه وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يسعى “بوتين” للسيطرة على 100 شركة مرتبطة بفاغنر في العالم، بينما عثر الأمن الروسي على جوازات سفر مزيفة خلال عملية بحث عن أدلة ضد “بريغوجين”.

وأفادت بأن أجهزة الأمن الروسي سيطرت على مواقع لمجموعة “فاغنر”.