عملية طعن.. مقتل شخص وإصابة 4 بينهم لاعب كرة قدم شهير في إيطاليا

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قتل شخص وأصيب 4 آخرون، بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، في حادث طعن بسكين، نفذه إيطالي، في مركز تجاري بأساغو قرب ميلانو.

الشرطة تعتقل مشتبها به

واعتقلت الشرطة الإيطالية، رجلا يبلغ من العمر 46 عاما، يعاني مشاكل نفسية، بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصر أمس، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

فيما أظهرت التحريات الأولى عن الواقعة، حسب الشرطة الإيطالية، أن المتهم كان يخضع لعلاج نفسي، وقد تمكن من الحصول على سكين، قبل أن يهاجم أشخاصاً عديدين كانوا إلى جواره.

لاعب شهير ضمن المصابين

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

ومن بين المصابين، لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، الذي يلعب في نادي مونتسا الإيطالي والمعار من أرسنال الإنجليزي.

من ناحية أخرى، كتب نادي أرسنال الإنجليزي عبر حسابه على “تويتر”: “خواطرنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا”.