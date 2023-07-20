عملية ناجحة تُعيد البصر لمريض سوداني بالمدينة المنورة

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تمكَّن فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إجراء عملية ناجحة لمريض من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر عانى من فقدان مفاجىء للبصر في العين اليسرى.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى أحد وهو يعاني من فقدان مفاجئ للإبصار في عينه اليسرى،وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود اعتلال شبكية سكري متقدم نتج عنه انفصال في شبكية العين اليسرى وتليُّفات سطح الشبكية مع نزيف حاد أصاب مركز إبصار الشبكية.

وبيَّن أنه جرى على الفور وبشكل عاجل تجهيز المريض ووضع خطة جراحية عاجلة،وتم إجراء العملية وإزالة جميع التليُّفات المسببة لانفصال الشبكية وإرجاعها لوضعها الطبيعي،وإزالة نزيف مركز الإبصار، وعلاج كامل الشبكية بالليزر,وتكلَّلَت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستعاد المريض بصرَه وغادر المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن الصحة قدَّمت خدماتها لـ 82054 حاجًّا عبر المراكز الصحية الدائمة والموسمية بالمدينة المنورة، بينما استقبلت طوارئ المستشفيات 10744 مستفيدًا من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1444هـ.