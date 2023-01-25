عمليتان عاجلة لإنقاذ شابين في نجران

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تمكن فريق طبي مختص في أمراض القلب وآخر في طب الطوارئ، من إنقاذ حياة شابين وإجراء تدخلًا جراحيًا عاجلًا استغرقت (5) ساعات تكللتا ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة نجران أن الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران تمكن في الحالة الأولى من إنهاء معاناة شاب يعاني صعوبة في التنفس نتيجة تشوه خلقي في القلب بسبب وصلة شريانية بين الأورطي والرئوي أدت إلى تضخم القلب وضعف العضلة، حيث أكدت الفحوصات السريرية وجود غشاء دائري تحت الصمام الأورطي أدى إلى ارتجاع شديد في الصمام الأورطي والصمام التاجي، تقرر على إثرها إجراء عملية قلب مفتوح تم من خلالها إغلاق الوصلة الشريانية وإزالة الغشاء تحت الصمام الأورطي وإصلاح الصمام الأورطي والصمام التاجي في إجراء طبي نوعي ونادر.

كما تمكن الفريق الطبي في التعامل مع الحالة الثانية التي وصلت لقسم الطوارئ في مستشفى حبونا العام كحالة إنقاذ حياة إثر تعرضه لحادث مروري وهو يعاني من آلام حادة في البطن بسبب نزيف داخلي في الطحال كشفته الفحوصات السريرية، ليقرر الأطباء على الفور إجراء تدخل جراحي لإيقاف النزيف واستئصال الطحال الذي أسهم في استقرار الحالة ونقلها لقسم التنويم للمتابعة العلاجية حتى خروج الشاب من المستشفى بصحة جيدة.

يُذكر أن الصحة في نجران من خلال مستشفى الملك خالد ومستشفى حبونا العام قدمت خدماتها العلاجية والإسعافية والوقائية لـ(524057) مستفيدًا خلال العام الماضي 2022م منها عدد 240391 مراجعًا للعيادات و 188329 مراجعًا للطوارئ وإجراء 6737 عملية جراحية وتقديم خدمات لـ 2225 مستفيدًا في أقسام التنويم.