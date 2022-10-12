عمل إرهابي دولي.. بوتين يعلق على تفجير خط نورد ستريم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الأربعاء، إن التسريبات الكبيرة التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي “عمل إرهابي دولي”.