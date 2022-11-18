عمل عسكري وشيك.. أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى سوريا والعراق

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري محتمل من جانب تركيا في تلك المناطق والذي قد يحدث في الأيام المقبلة.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في بيان مساء الجمعة، إنها تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة.

وأفادت بأن حكومة الولايات المتحدة تواصل تقديم النصيحة لمواطنيها لتجنب هذه المناطق.

ودعت في السياق إلى تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وأشارت إلى أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية بخصوص العراق لم تتغير ولا تزال عند المستوى 4، وتنص الإرشادات على تجنب السفر بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة لبعثة العراق على تقديم الدعم لمواطني الولايات المتحدة.