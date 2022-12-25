عمومية “بوبا العربية” توافق على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% إلى 1.5 مليار ريال

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال عن طريق رسملة مبلغ 300 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق أسهم منحة بعدد واحد سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة (1:4) وذلك بزيادة قدرها 25 % من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من (120) مليون سهم إلى (150) مليون سهم، وبزيادة قدرها 30 مليون سهم بمنح سهم لكل اربعة أسهم مملوكة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.