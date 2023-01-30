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عمومية “صناعة الورق” توافق على شراء مليون سهم من أسهم الشركة والإحتفاظ بها كأسهم خزينة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 8:17 صباحًا

المناطق_الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لصناعة الورق على الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى  1,000,000 سهم من أسهمها , والاحتفاظ بها كأسهم خزينة , كون القيمة السوقية لأسهم الشركة أقل من قيمتها العادلة ، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثنا عشر شهرا ً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية , وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات كحد أقص ى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية .

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 8:17 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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