عمومية “عناية” توافق على توصية بتخفيض رأس المال إلى 100 مليون ريال

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أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال 33.33% إلى 100 مليون ريال، ذلك عن طريق إلغاء 5 ملايين سهم من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة إن سبب التخفيض لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 50 مليون ريال .

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.