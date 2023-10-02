عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات: مسار الموارد التعليمية المفتوحة في جامعة جازان يهدف إلى خدمة المواطنين

أكد عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور “إبراهيم غاشم”، أن مسار التعليم المفتوح في جامعة جازان يهدف إلى خدمة المواطنين.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على تحقيق التقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وبين أن المواد التعليمية المفتوحة في جامعة جازان ستفتح الباب أمام الكثيرين ممن يرغبون بإكمال العملية الدراسة، مما سيساهم في نشر الوعي العلمي بين المجتمع.