عميد عمادة التطوير والجودة: جامعة الباحة لديها خطة استراتيجية لتحقيق 8 أهداف.. وتستهدف اعتماد برامجها 100%

أكد عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور “عبد العزيز الشهراني”، أن جامعة الباحة لديها خطة استراتيجية لتحقيق 8 أهداف رئيسية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن حوالي 30% من مشاريع الجامعة أخذت الاعتماد من عمادة التطوير والجودة، إضافة إلى 74% منها ما زال تحت الفحص.
وأوضح أن الجامعة تستهدف اعتماد برامجها بنسبة 100%، تماشيا مع الرؤية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.
فيديو | عميد عمادة التطوير والجودة د. عبد العزيز الشهراني: جامعة الباحة لديها خطة استراتيجية لتحقيق 8 أهداف.. وتستهدف اعتماد برامجها 100%#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/uvZXEkZUF9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023