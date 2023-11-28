عميد عمادة التطوير والجودة: جامعة الباحة لديها خطة استراتيجية لتحقيق 8 أهداف.. وتستهدف اعتماد برامجها 100%

أكد عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور “عبد العزيز الشهراني”، أن جامعة الباحة لديها خطة استراتيجية لتحقيق 8 أهداف رئيسية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن حوالي 30% من مشاريع الجامعة أخذت الاعتماد من عمادة التطوير والجودة، إضافة إلى 74% منها ما زال تحت الفحص.

وأوضح أن الجامعة تستهدف اعتماد برامجها بنسبة 100%، تماشيا مع الرؤية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.