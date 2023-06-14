عميد كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى: ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي يسلط الضوء على كيفية استخدامه لإحداث تجربة جديدة للزائر والحاج

قال الدكتور “محمد الغامدي” عميد كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، إن ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يهدف إلى مناقشة الذكاء الاصطناعي وكيفية تطويعه في خدمات حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الملتقى يسلط الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تجربة جديدة للزائر والحاج.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتم عن طريق استحداث محتوى جديد على نفس نسخة المحتوى القديم، سواء كان هذا المحتوى نص أو صورة أو فيديو.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على إحداث تجربة جديدة للحاج والمعتمر، من خلال مساهمة جهاز الذكاء الاصطناعي في توفير كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.