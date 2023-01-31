عميد كلية السياحة: فرص وظيفية تنتظر خريجي قسم التراث والإرشاد

أكد عميد كلية السياحة والآثار، الدكتور عبد الله المنيف، أن هناك فرصا وظيفية تنتظر خريجي قسم التراث والإرشاد السياحي في أماكن مختلفة أبرزها الهيئات الملكية ومدينة العُلا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الإخبارية”: “هذه الدفعة تمثل خريجات الفصل الماضي مع المتوقع تخرجهم هذا الفصل، تقريبًا 27 في الفصل الماضي و40 في هذا الفصل، عدد جميل ومفيد وسوف يدفع إلى سوق العمل طاقات مميزة في قسم التراث والإرشارد السياحي”.

وأكمل: “هناك أكثر من جهة لتوظيف الطلاب هم وزارة السياحة، الهيئات الملكية، والدرعية، والعلا، في المؤسسات الجديدة فضلًا عن القديمة التي تحتاج كل القدرات الشابة”.

وأشار، أن الفرص تعتمد على سوق العمل ومهارة الطالبات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من مناشط ، والجامعة دورها عملية تأهيل للطالبات.

فيديو | عميد كلية السياحة والآثار د. عبد الله المنيف: فرص وظيفية تنتظر خريجي قسم التراث والإرشاد السياحي في أماكن مختلفة أبرزها الهيئات الملكية ومدينة العُلا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/dFPzRIMX5M — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 31, 2023

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