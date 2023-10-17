عميد كلية الطب بجامعة الباحة: البحث العلمي مقياس في تحقيق وإجراء البحوث الطبية المتخصصة

أكد عميد كلية الطب في جامعة الباحة الدكتور “أحمد الغامدي”، أن البحث العلمي يعد مقياسا في تحقيق وإجراء البحوث الطبية المتخصصة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية عملت على تحقيق التقدم الطبي واستحداث الأجهزة الطبية والصحية المتطورة تماشيا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.

وأشار إلى أن البحث العلمي يهدف إلى التعرف على الوسائل المتطورة في المجال الطبي، كما يعمل على تحقيق الاستفادة من تجارب الباحثين الدوليين في الأمراض واكتشاف العلاج المناسب لها.