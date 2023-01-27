عم المبتعث “الوليد الغريبي” يكشف موعد وصول جثمانه إلى المملكة

كشف سلطان الغريبي، عم المبتعث المقتول الوليد الغريبي، الذي لاقى حتفه في أميركا خلال الأسبوع الماضي، عن موعد وصول جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “حتى الآن هم بنتظرون شهادة الوفاة من المرجع الصحي فقط وفي حال استلامها اليوم بما أنه أخر يوم عمل، فبإذن الله تعالى سيكون جثمانه هنا غدًا أو بعد غد”.

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