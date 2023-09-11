عوائد ضخمة.. مهندس يقترح إنشاء قناة بحرية تربط بحر العرب مع الخليج العربي عبر “الرُّبع الخالي”

المناطق-متابعات

قدم عبدالعزيز السحيباني، وهو مهندس مدني مهتم بالتنمية العامة، والتخطيط الإستراتيجي، والنقل، والتطوير، مقترحا بإنشاء قناة بحريَّة تربط بحر العرب مع الخليج العربي عبر “الرُّبع الخالي”.

وأوضح أهمية المقترح في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، وذلك نظرًا لانخفاض منسوب شمال الرُّبع الخالي عن منسوب مياه البحر ولا يتطلَّبُ ذلك سوى إزاحة 100 متر من الرِّمال في المتوسط ومسافة قصيرة من الأراضي الصخرية قُرب بحر العرب!

وأكد أنه سيكون لهذه القناة عوائد اقتصادية ضخمة جدًا ومنها: ممرَّ بحري سريع للعبور من الخليج لبحر العرب والعكس (بديل لمضيق هُرمُز)، و تطوير مشاريع ضخمة للثروة السمكية على امتداد رمال الرُّبع الخالي، وإنشاء مشاريع فنادق ومنتجعات على امتداد كُثبان الربع الخالي (تمدها بالمياه مشاريع تحلية بالطَّاقة الشمسيَّة من بحيرات متفرعة من القناة).

كذلك يساعد المشروع في إنشاء أحواض لبناء السُّفن والملاحة البحرية ، وبناء مشاريع كبرى للزِّراعة بالمياه المالحة.

https://x.com/arac433/status/1701266248544252355?s=20