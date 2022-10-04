عواقب سداسية السيتي.. قرار جديد من مانشستر يونايتد بشأن رونالدو

كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد قد يغادر القلعة الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عواقب السداسية.. رونالدو قد يرحل عن الونايتد

وأصبح الهولندي تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا يعتمد على كريستيانو رونالدو بصورة أساسية في مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي وظهر على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات خاصة مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 6-3.

ووفقَا لصحيفة “تلغراف”، فإن تبن هاغ كان يرغب في بقاء رونالدو، في بداية مهمته التدريبة للفريق مطلع الموسم، ولكن الآن لن يقف هاغ أمام مصير رونالدو إذ تلقى مناسب في فترة الانتقالات الشتية المقبلة في يناير 2023.

عدم الاعتماد على كريستيانو في الموسم الحالي

تابعت: أن رونالدو مازال يرغب في الرحيل عن اليونايند ولكن يريد فرصة أكبر للمشاركة مع فريقه الآن قبل نهائيات كأس العالم في قطر نهاية الشهر المقبل، ومنوهة إلى أن كريستيانو كان يرغب في الرحيل منذ بداية الموسم.

وأوضحت تليغراف، أن رونالدو لعب في مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وكان صاحب الـ37 عاما، عاد إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

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