عودة الرحلات الجوية في أمريكا بعد انقطاع تام لساعات

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أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركي الأربعاء، أنها ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضروريا في وقت سابق من اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وكانت هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت الأربعاء بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وكتبت في بيان أن “هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت شركات الطيران بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة على تويتر “العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجا في كل أنحاء الولايات المتحدة” بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى “مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية”.

وإثر إعلان الهيئة الأولي، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني “في هذه المرحلة” في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق الرحلات الداخلية، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة “أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم”.