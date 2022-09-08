عودة الساطي إضافة هجومية نوعية للاتحاد أمام الرائد

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ينضم عبدالرزاق حمدالله إلى بعثة فريق الاتحاد المغادرة اليوم الخميس إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الرائد غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

من جانبه أعلن نادي الاتحاد أمس الأربعاء تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله رسميًا، مع أحقيته في المشاركة في المباريات اعتباراً من مباراة الفريق المقبلة بالدوري.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الرائد الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقال الاتحاد في بيان له « تلقى النادي خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف «وبذلك يحق له المشاركة اعتباراً من المباراة المقبلة مع الفريق».

كما كتب فهد بن رباع محامي اللاعب عبر حسابه الشخصي على تويتر «ولله الحمد، تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بحق موكلنا اللاعب حمدالله إلى حين الانتهاء من الفصل في المنازعة وبالتالي يستطيع المشاركة مع نادي الاتحاد ابتداءً من المباراة المقبلة».

وكانت لجنة الاحتراف أوقفت حمدالله أربعة أشهر على هامش القضية المقامة من نادي النصر ضد اللاعب ونادي الاتحاد.

من جانبه فقد حرص حمدالله طوال الفترة الماضية على التدريب بقوة، مما يجعله جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات، وسيكون إضافة قوية للهجوم الاتحادي.

ويعيش حمد الله الملقب بـ»الساطي»خلال هذه الأيام حالة معنوية عالية، خاصة بعد استدعائه للعودة لمنتخب بلاده، بعد انقطاع دام طويلًا بسبب خلافات بينه وبين المدير الفني السابق لمنتخب المغرب خليلوديتش، وتجددت دعوة حمدالله لمنتخب المغرب مع تسلم المدرب المغربي وليد الركراكي مهمة قيادة أسود الأطلسي استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر.

على صعيد متصل تغادر بعثة فريق نادي الاتحاد اليوم الخميس إلى القصيم، استعدادًا لملاقاة الرائد.